Прокуратура Казани добралась и до Эльбруса

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Фото: Руслан Габитов
(Казань, 23 июля, Татар-информ). Прокуратура Казани добралась до Эльбруса. Помощник прокурора Казани Руслан Габитов рассказал ИА «Татар-информ» о покорении горной вершины.
Для 34-летнего помощника прокурора Казани Руслана Габитова это первое восхождение. Решение о покорении Эльбруса принял быстро и, как говорится, всерьез. «Около полугода назад мой друг предложил мне подняться на Эльбрус», – рассказал Руслан Габитов. «Идея мне очень понравилась, ведь до этого я ни разу не был в горах. Да и горным туризмом не увлекался, бывал лишь на сплавах по рекам Марий Эл».
Помощник прокурора стал готовиться к поездке. За два месяца до дня «икс» перестал пользоваться лифтом и прошел полное обследование организма. Врач сказал «годен» и Руслан Габитов отправился на покорение своей первой вершины. «Подъем занял около восьми дней. В него входил акклиматизационный период (около двух суток). Мы не сразу взяли высоту, шли постепенно», – вспоминает помощник прокурора. «Подготовка была тяжелая. Первые дни физически, да и морально, было непросто – возникали мысли все бросить и вернуться. Но я не дал себе смалодушничать и все же дошел до конца!»
Покорять высоту Руслан Габитов отправился вместе гидом. С собой на Эльбрус помощник прокурора захватил флаг прокуратуры Российской Федерации, который занял почетное место на белоснежной вершине. «Мой друг взял с собой флаг Татарстана, а я решил, что я водружу на Эльбрусе флаг прокуратуры. Это стало отличным стимулом дойти до конца», – поделился с ИА «Татар-информ» помощник прокурора.
Эльбрус стала первой, но точно не последней вершиной, которая покорилась Руслану Габитову. В планах у помощника прокурора дойти до Эвереста. «Следующий свой отпуск хочу распланировать так, чтобы хватило времени взять еще одну высоту. Какую – пока не решил. Но горами я «заболел» всерьез и надолго».
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