Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Цена КАСКО в Казани оказалась одной из самых доступных в России. Об этом говорится в исследовании страховой компании ERGO.

Специалисты компании проанализировали стоимость КАСКО в 85 российских регионах. Аналитики выявили, что для покупки страховки казанцам понадобится всего 14,3 тыс. рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.

Помимо Казани самыми недорогими по данному критерию оказались Екатеринбург, Тюмень и Саратов. Самая высокая стоимость страховки зафиксирована в Пскове и Великом Новгороде (цена КАСКО превышает 100 тыс. рублей).

В среднем по России стоимость полиса составляет 54,3 тыс. рублей при средней зарплате 40,6 тыс. рублей.