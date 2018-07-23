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Татар-информ

23 июля 2018, 21:08

Общество

Теплоход «Борис Полевой» примет форум «Дни татарской молодежи»

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За четыре дня участники форума посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 23 по 27 июля на теплоходе «Борис Полевой» пройдет Международный молодежный форум «Дни татарской молодежи», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ. . Делегаты из 32 субъектов России, а также участники из Франции и Казахстана за четыре дня посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.

В программе форума – уроки татарского языка, истории, религии, культуры и танца. Делегаты «Дней татарской молодежи» примут участие в работе различных семинаров-тренингов, круглых столов, встретятся с руководителями государственных органов власти, общественных организаций и представителями СМИ.

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