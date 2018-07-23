Ямочный флешмоб вынудил ОНФ Татарстана направить внеочередное требование в ГИБДД Нижнекамска

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» готовят экстренное обращение в ГИБДД для инициации проверки состояния проезжей части в районе села Большое Афанасово в Нижнекамском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.
Недавно местные автомобилисты провели здесь ямочный флешмоб, чтобы привлечь внимание к безобразному состоянию асфальтового покрытия. При движении по дороге приходится бесконечно лавировать между многочисленными ямами, что постоянно провоцирует аварии на встречной полосе. В Интернете был опубликован ролик, на котором автомобили выстроены вдоль дороги в шеренгу, и каждая машина одним колесом находится в выбоине.
«С нижнекамской дорогой, которая довела автомобилистов до такого отчаяния, Народный фронт просит разобраться ГИБДД, чтобы те провели проверку и обязали дорожную службу, ответственную за содержание и ремонт дорожного участка, принять меры по устранению недостатков», – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.
Он напомнил, что в 2017 году «Дорожная инспекция ОНФ» проводила проверки дорог в двух городах Татарстана – Казани и Набережных Челнах. В итоговом рейтинге они заняли 5-е и 12-е места соответственно. До Нижнекамска общественники тогда не добрались.
«Именно для дорог, которые мы не смогли увидеть своими глазами, наш проект создал интерактивную и очень эффективную "Карту убитых дорог" (https://dorogi-onf.ru/), на которой местные жители отмечают самые проблемные участки. И затем мы следим, как много человек отдали голоса за первоочередной ремонт именно этой дороги. Не ждите очередной аварии или очередной пробоины в колесе. Привлечь внимание к проблеме можно не только с помощью флешмоба или акции. Пользуйтесь возможностями, которые дает "Карта убитых дорог". Списки самых "популярных" у граждан участков мы направляем местным чиновникам. И при составлении планов ремонта власти обращают внимание и на нашу карту: почти треть всех участков, отмеченных гражданами, уже привели в нормативное состояние или включили в планы ремонта на 2018 и 2019 годы», – акцентировал Васильев.
Дорогу в районе Большого Афанасово в Нижнекамском районе, к слову, в прошлом году тоже внесли на интерактивную карту. Однако за первоочередной ремонт именно этого участка проголосовали всего семь человек, поэтому он не был включен в планы ремонта на этот или следующий год.
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