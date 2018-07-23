На трассе Казань – Оренбург водителя «Лады» зажало в салоне после ДТП с фурой

Авария произошла сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). На трассе Казань – Оренбург водителя «Лады» зажало в салоне после столкновения с фурой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП в Чистопольском районе республики пришло сегодня в 13.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На 116-м км трассы Казань – Оренбург столкнулись «Лада Веста» под управлением 38-летнего мужчины и фура, груженная строительным утеплителем.

Удар был такой силы, что легковушка вылетела на обочину, а грузовик развернуло поперек дороги.

Водитель отечественного автомобиля оказался зажатым внутри салона. Очевидцы происшествия и инспекторы ГИБДД смогли до прибытия спасателей деблокировать мужчину и передали его в руки медикам скорой помощи. Пострадавшего доставили в ЦРБ Чистополя.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники ПСЧ №67 и ЗПСО №3 отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей, что исключило возможное возгорание.

