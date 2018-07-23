Главное
В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 16:59

Происшествия

На трассе Казань – Оренбург водителя «Лады» зажало в салоне после ДТП с фурой

Рекомендуем

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Авария произошла сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). На трассе Казань – Оренбург водителя «Лады» зажало в салоне после столкновения с фурой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП в Чистопольском районе республики пришло сегодня в 13.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На 116-м км трассы Казань – Оренбург столкнулись «Лада Веста» под управлением 38-летнего мужчины и фура, груженная строительным утеплителем.

Удар был такой силы, что легковушка вылетела на обочину, а грузовик развернуло поперек дороги.

Водитель отечественного автомобиля оказался зажатым внутри салона. Очевидцы происшествия и инспекторы ГИБДД смогли до прибытия спасателей деблокировать мужчину и передали его в руки медикам скорой помощи. Пострадавшего доставили в ЦРБ Чистополя.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники ПСЧ №67 и ЗПСО №3 отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей, что исключило возможное возгорание.
 

Реклама

Следующая новость

В Альметьевске инспекторы ДПС помогли роженице вовремя прибыть в роддом

Новости дня
18:04
В ДУМ РТ сменился руководитель комитета по стандарту «Халяль»

Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.

18:00
За неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 10 процентов

С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.

17:54
Цена КАСКО в Казани оказалась одной из самых доступных в России

Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.

17:52
В Набережных Челнах представили нового руководителя Управления здравоохранения

Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.

17:46
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к Каспийскому саммиту
17:36
Молодежное движение ОНФ в РТ выявило недочеты детских и спортивных дворовых зон Казани

В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.

17:26
На ремонт школ и детсадов в Заинском районе выделили восемь миллионов рублей

В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.

17:24
Казань проведет Международный фестиваль по застройке Волги от речного порта до Кировского моста

Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.

17:18
В Казани на джазовом фестивале выступит японский пианист Масаюки Хирано

До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации.

17:15
Прокуратура Казани добралась и до Эльбруса

Помощник прокурора Казани Руслан Габитов покорил горную вершину и поднял на горе флаг прокуратуры РФ.

17:10
МИД Сирии назвал преступлением эвакуацию активистов «Белых касок»
17:04
Русское географическое общество в Татарстане объявило конкурс экологических проектов

До 10 сентября школьники, студенты, педагоги вузов и ссузов республики могут подать заявку по одному из трех конкурсных направлений.

16:59
На трассе Казань – Оренбург водителя «Лады» зажало в салоне после ДТП с фурой

Авария произошла сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана.

16:50
Из-за аварийного моста закрыто движение по автодороге Казань – Оренбург – Васькино Туйралы
16:36
Казань вошла в топ-5 городов по упоминанию в зарубежных СМИ по итогам чемпионата

О столице Татарстана за время ЧМ-2018 в иностранных медиа было опубликовано 26,1 тыс. статей.

16:29
Росатом поставит оборудование на 3,6 млрд рублей для МСЗ в Татарстане

АГК-2 и Атомэнергомаш заключили контракт на изготовление основного длинноциклового оборудования для мусоросжигательного завода в Казани.

16:18
В Татарстане стартовала уборочная кампания

Одним из первых приступил к уборке зерновых Заинский район РТ.

16:08
Татарстанец пообедал с Месси в Испании

Аргентинский нападающий был на курорте инкогнито.

15:54
«Рубин» прошел медосмотр перед стартом сезона

Первый матч нового сезона «Рубин» проведет 29 июля против «Краснодара».

15:40
В Нижнем Услоне после капитального ремонта открылся детский сад

На реконструкцию здания было выделено 12,1 млн рублей из республиканского бюджета и 1 млн рублей – из районного.

15:36
Сергей Шойгу вручил Махмуту Гарееву орден Александра Невского

Военачальник удостоен награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

15:26
Вице-премьер Украины: Победа Усика может пошатнуть веру мира в «агрессию России»
15:12
ЦИК получил документы на проведение референдума по пенсионной реформе
15:00
Юнармейцы Татарстана признаны лучшими в России

Сформированная в республике модель поддержки юнармейского движения рекомендована к тиражированию в регионах.

14:58
Фестиваль «Многонациональная Россия» объединит все народы страны
События