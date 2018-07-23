В Казани на джазовом фестивале выступит японский пианист Масаюки Хирано

Рекомендуем
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 26 июля на фестивале «JAZZ в Кремле» впервые в Казани выступит трио «футуриста джаза», японского пианиста и композитора BIGYUKI (Масаюки Хирано). Музыкант, получивший образование в США, привезет в Россию удивительную смесь техно и классической музыки, а компанию ему в этот вечер составит прославленный российский саксофонист Николай Моисеенко.
XII сезон фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» открылся с концерта российского джазового трио LRK и трубача Себастиана Штудницки 19 июля на Пушечном дворе Казанского Кремля. До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации, собранные и привезенные в Казань с четырех континентов основательницей фестиваля Ольгой Скепнер.
Фестивальная программа 13-го «JAZZа в Кремле» включает шесть концертов. В третий джазовый четверг, 2 августа, к фестивалю Ольги Скепнер присоединится один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин, который представит авторский проект Orchestra 2.0 с вокалистом Эмилем Гартом. Минимализм как творческий метод, постмодернизм как идеология, ирония как неотъемлемый компонент творчества – группу можно смело назвать настоящими постмодернистами джаза. 9 августа в Казань приедет ключевая фигура джазового сообщества Санкт-Петербурга – пианист Андрей Кондаков. Вместе с голландской соул-певицей Эми Питерс он представит джаз-роковый проект Electric Project. Еще одним гостем вечера станет дуэт MOSHCHEE.
Блюз и авторская импровизационная музыка захватит фестивальный вечер 16 августа: на Пушечном дворе выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой Black. Фестиваль завершится 23 августа фееричным концертом трех прославленных див джазовой сцены – Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу под ироничным названием «Курочки мои».
Билеты на все концерты фестиваля еще можно найти в кассах города, их стоимость в зависимости от выбранного уровня комфорта составит от 500 до 1800 рублей. Гости «Джаза в Кремле» могут расположиться в партере, за столиками с ресторанным обслуживанием или в свободной зоне дворика, прихватив с собой пледы и термосы с горячим чаем.
Следующая новость
Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.
С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.
Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.
Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.
В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.
В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.
Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.
До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации.
Помощник прокурора Казани Руслан Габитов покорил горную вершину и поднял на горе флаг прокуратуры РФ.
До 10 сентября школьники, студенты, педагоги вузов и ссузов республики могут подать заявку по одному из трех конкурсных направлений.
Авария произошла сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана.
О столице Татарстана за время ЧМ-2018 в иностранных медиа было опубликовано 26,1 тыс. статей.
АГК-2 и Атомэнергомаш заключили контракт на изготовление основного длинноциклового оборудования для мусоросжигательного завода в Казани.
Одним из первых приступил к уборке зерновых Заинский район РТ.
Аргентинский нападающий был на курорте инкогнито.
Первый матч нового сезона «Рубин» проведет 29 июля против «Краснодара».
На реконструкцию здания было выделено 12,1 млн рублей из республиканского бюджета и 1 млн рублей – из районного.
Военачальник удостоен награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.
Сформированная в республике модель поддержки юнармейского движения рекомендована к тиражированию в регионах.