В Казани на джазовом фестивале выступит японский пианист Масаюки Хирано

До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 26 июля на фестивале «JAZZ в Кремле» впервые в Казани выступит трио «футуриста джаза», японского пианиста и композитора BIGYUKI (Масаюки Хирано). Музыкант, получивший образование в США, привезет в Россию удивительную смесь техно и классической музыки, а компанию ему в этот вечер составит прославленный российский саксофонист Николай Моисеенко.

XII сезон фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» открылся с концерта российского джазового трио LRK и трубача Себастиана Штудницки 19 июля на Пушечном дворе Казанского Кремля. До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации, собранные и привезенные в Казань с четырех континентов основательницей фестиваля Ольгой Скепнер.

Фестивальная программа 13-го «JAZZа в Кремле» включает шесть концертов. В третий джазовый четверг, 2 августа, к фестивалю Ольги Скепнер присоединится один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин, который представит авторский проект Orchestra 2.0 с вокалистом Эмилем Гартом. Минимализм как творческий метод, постмодернизм как идеология, ирония как неотъемлемый компонент творчества – группу можно смело назвать настоящими постмодернистами джаза. 9 августа в Казань приедет ключевая фигура джазового сообщества Санкт-Петербурга – пианист Андрей Кондаков. Вместе с голландской соул-певицей Эми Питерс он представит джаз-роковый проект Electric Project. Еще одним гостем вечера станет дуэт MOSHCHEE.

Блюз и авторская импровизационная музыка захватит фестивальный вечер 16 августа: на Пушечном дворе выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой Black. Фестиваль завершится 23 августа фееричным концертом трех прославленных див джазовой сцены – Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу под ироничным названием «Курочки мои».

Билеты на все концерты фестиваля еще можно найти в кассах города, их стоимость в зависимости от выбранного уровня комфорта составит от 500 до 1800 рублей. Гости «Джаза в Кремле» могут расположиться в партере, за столиками с ресторанным обслуживанием или в свободной зоне дворика, прихватив с собой пледы и термосы с горячим чаем.