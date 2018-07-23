В Токио зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

Температура воздуха в префектуре Токио составила 40,8 градусов жары

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В столице Японии Токио зафиксировали рекордную жару: температура воздуха превысила 40 градусов впервые за всю историю наблюдений, сообщает RT со ссылкой на «Киодо».

Так, температура воздуха в префектуре Токио составила 40,8 градусов жары. В соседней с Токио префектуре Сайтама столбик термометра достиг 41,1 градусов, что также стало температурным рекордом.

От жары в Стране восходящего солнца страдают люди: так, за прошедшую неделю в результате сильной жары погибли как минимум 12 человек, еще почти 10 тыс. были госпитализированы из-за тепловых ударов.