За неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 10 процентов

С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 10 процентов.

Если с 9 по 15 июля в республике было зарегистрировано 4 тысячи 799 случаев, то с 16 по 22 июля их количество выросло до 5 тысяч 294 заболевших.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 13,6 процента.