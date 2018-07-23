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В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 19:24

Общество

В ряде городов и деревень Татарстана будет отключено теле- и радиовещание

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Отключение произойдет в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 30 июля по 2 августа в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе будет отключено теле- и радиовещание. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ.

Отключение связано с работами на антенно-фидерных устройствах. В Автограде отключение произойдет с 9.15 до 17.00 на телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «ТНТ», «Телевидение "Татарстан – Новый Век"», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов. Также подлежат отключению радиоканалы «Радио России», «Радио "Татарстан – Новый Век"», «Радио «Маяк», «Радио «Вести ФМ».

На Лениногорском РТЦ временно перестанут работать «Первый канал», «Россия 1», «Петербург 5 канал», «Пятница», «ТНТ», «Телевидение "Татарстан – Новый Век"», «НТВ», «Матч ТВ», программы первого и второго мультиплексов, а также радиоканалы «Радио России», «Радио "Татарстан – Новый Век"».

В Кукморском районе РТ отключение пройдет 27 июля с 8.30 до 17.00. Временно перестанет вещать телеканал «Телевидение "Татарстан – Новый Век"» в деревне Плаксиха.

 

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