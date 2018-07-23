Педагог казанской школы для детей-инвалидов победила в международном проффестивале

Танцевальный коллектив школы-интерната занял второе место в номинации «Хореография».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Педагог казанской школы-интерната имени Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями Ольга Фаляхова стала победительницей в номинации «Жестовое пение» на IV международном фестивале «Несебр без границ».

Танцевальный коллектив школы «Ласточки» в составе Алены Цой, Алины Исмагиловой и Анастасии Казаковой стал вторым в номинации «Хореография». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фестиваль для людей с ограниченными физическими возможностями проходил в древнем амфитеатре болгарского города Несебра с 20 по 22 июля.

Участники из Болгарии, Украины, Беларуси, Казахстана и России выступали в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Танец на инвалидной коляске», «Жестовое пение» и «Инструментальный жанр».