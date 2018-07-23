Корона конкурса World Beauty Queen 2018 досталась участнице из Татарстана

Россию представила модель агентства «Мисс Татарстан» Алиса Маненок, она и завоевала главный титул конкурса World Beauty Queen 2018.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 17 июля в Сеуле (Корея) состоялся финал Международного конкурса красоты World Beauty Queen 2018. Главный титул завоевала девушка из Татарстана – Алиса Маненок, сообщают организаторы.



Всего в конкурсе участвовали 24 девушки из Индии, Малайзии, Мьянмы, Таиланда, Казахстана, Китая, Японии, Кореи, Сибири, Болгарии, Новой Зеландии, Южной Африки, Венесуэлы и других стран.





Участницы конкурса жили в одном из самых известных районов Gangnam square, посещали дворцы, храмы и даже современные медицинские клиники, где своими глазами увидели новейшие технологии.



Россию представила модель агентства «Мисс Татарстан» Алиса Маненок, она и завоевала главный титул конкурса World Beauty Queen 2018.



Ранее Алиса была удостоена титулов «I Вице Мисс Татарстан 2015», вошла в топ-15 Miss International 2016, I st Runner-Up Super Model International 2016 и Photogenic Model. Также татарстанская красавица является финалисткой конкурсов TOP model of The World 2015 и «Мисс Волга 2015».





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Камилла Хусаинова из Казани удостоена главного титула «Мисс Туризм России 2018».