Молодежное движение ОНФ в РТ выявило недочеты детских и спортивных дворовых зон Казани

В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Участники проекта «Молодежка ОНФ» в Татарстане во время спецрейда выявили недостатки и потенциально опасные состояния детских и спортивных площадок в парках, скверах и дворах Казани, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

«Мы старались замечать места, где ребенок может получить травму, где есть любая потенциальная угроза его жизни и здоровью. Наша команда твердо уверена, что, проводя такие мониторинги регулярно, мы сможем внести свой вклад в общее дело безопасности детей», – прокомментировал Тимур Валиахметов.

Так, в Казани потенциально опасными для отдыхающих являются не до конца благоустроенные игровые и спортивные зоны, где на территории оставлен строительный или бытовой мусор. Некоторые объекты находятся у плохо законсервированных незавершенных строек или неогороженных оврагов. Члены «Молодежки ОНФ» самостоятельно обнесли их специальной красно-белой лентой, хорошо видимой как детям, так и их родителям.

Мероприятие стало этапом акции «Безопасность детства» и, как пояснил член регионального штаба ОНФ Тимур Валиахметов, проводилось для того, чтобы привести все объекты инфраструктуры детского отдыха в нормативное состояние и в дальнейшем поддерживать его.

Подобные рейды прошли по всей России. И везде замечания у общественников возникли как к ветхим детским площадкам, так и к оборудованным около новостроек.

