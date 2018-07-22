Татарстанец пообедал с Месси в Испании

Аргентинский нападающий был на курорте инкогнито.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Турист из Татарстана встретил знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси на Балеарских островах в Испании. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Обедали на острове, оказалось, одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал», — написал турист.

Мужчина опубликовал фото футболиста, а также видео, где отдыхающие заметили Месси. Аргентинец поспешил скрыться от поклонников и папарацци.