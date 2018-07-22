Татарстанец пообедал с Месси в Испании

Рекомендуем
Фото: скриншот поста instagram.com/viacheslav_zubarev/
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Турист из Татарстана встретил знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси на Балеарских островах в Испании. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
«Обедали на острове, оказалось, одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал», — написал турист.
Мужчина опубликовал фото футболиста, а также видео, где отдыхающие заметили Месси. Аргентинец поспешил скрыться от поклонников и папарацци.
Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.
С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.
Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.
Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.
В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.
В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.
Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.
До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации.
Помощник прокурора Казани Руслан Габитов покорил горную вершину и поднял на горе флаг прокуратуры РФ.
До 10 сентября школьники, студенты, педагоги вузов и ссузов республики могут подать заявку по одному из трех конкурсных направлений.
Авария произошла сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана.
О столице Татарстана за время ЧМ-2018 в иностранных медиа было опубликовано 26,1 тыс. статей.
АГК-2 и Атомэнергомаш заключили контракт на изготовление основного длинноциклового оборудования для мусоросжигательного завода в Казани.
Одним из первых приступил к уборке зерновых Заинский район РТ.
Аргентинский нападающий был на курорте инкогнито.
Первый матч нового сезона «Рубин» проведет 29 июля против «Краснодара».
На реконструкцию здания было выделено 12,1 млн рублей из республиканского бюджета и 1 млн рублей – из районного.
Военачальник удостоен награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.
Сформированная в республике модель поддержки юнармейского движения рекомендована к тиражированию в регионах.