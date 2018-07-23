Русское географическое общество в Татарстане объявило конкурс экологических проектов

До 10 сентября школьники, студенты, педагоги вузов и ссузов республики могут подать заявку по одному из трех конкурсных направлений.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Русское географическое общество в Татарстане совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ объявило конкурс экологических проектов.

До 10 сентября школьники, студенты, педагоги вузов и ссузов республики могут подать свой проект-заявку на одно из трех конкурсных направлений: благоустройство природных и иных территорий, научно-исследовательские проекты / экологические экспедиции или проекты эколого-просветительского характера.

Заявки принимаются на электронный адрес РГО: rgo.project@mail.ru. До 17 сентября 2018 года экспертное жюри проведет оценку проектов и сформирует список финалистов, в который войдут шесть лучших проектов. Команды, вошедшие в список, будут приглашены на очный этап для презентации проектов.

Финалисты примут участие в мастер-классах с известными путешественниками и исследователями Русского географического общества. Победитель станет обладателем главного приза – поездки в штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге. Команды, занявшие второе и третье места, получат возможность осуществить пробное погружение с аквалангом по международной системе CMAS.