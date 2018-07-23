Путин пригласил Лукашенко в Россию

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить Россию в ближайшее время, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что встреча глав двух государств может пройти в Сочи.
В телефонном разговоре президенты обсудили деятельность Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), сообщает пресс-служба Кремля. Были затронуты также актуальные международные вопросы — в частности, итоги переговоров Путина и Президента США Дональда Трампа в Хельсинки.
Лидеры двух стран также обсудили расширение торгового сотрудничества и стремиться к сохранению позитивной динамики взаимодействия России и Белоруссии.
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