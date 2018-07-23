Путин пригласил Лукашенко в Россию

Встреча глав двух государств может пройти в Сочи.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить Россию в ближайшее время, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что встреча глав двух государств может пройти в Сочи.

В телефонном разговоре президенты обсудили деятельность Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), сообщает пресс-служба Кремля. Были затронуты также актуальные международные вопросы — в частности, итоги переговоров Путина и Президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

Лидеры двух стран также обсудили расширение торгового сотрудничества и стремиться к сохранению позитивной динамики взаимодействия России и Белоруссии.