Вице-премьер Украины: Победа Усика может пошатнуть веру мира в «агрессию России»

Участие украинцев в российских мероприятиях может заставить мир поверить в дружелюбие России, отметил Вячеслав Кириленко.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Победа украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве может пошатнуть веру мира в «российскую агрессию». Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в „дружбу“», — написал Кириленко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины.