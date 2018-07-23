В Нижнем Услоне после капитального ремонта открылся детский сад

На реконструкцию здания было выделено 12,1 млн рублей из республиканского бюджета и 1 млн рублей – из районного.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сегодня в селе Нижний Услон Верхнеуслонского района состоялось торжественное открытие детского сада после капитального ремонта, пишет газета «Волжская новь».

Ремонт состоялся по республиканской программе. На реконструкцию здания было выделено 12,1 млн рублей из республиканского бюджета и 1 млн рублей – из районного.

В детском саду полностью заменили все инженерные сети, произвели замену крыши, оконных рам, электрики, пожарной сигнализации, провели внутреннюю и внешнюю отделку здания. Путем перепланировки переоборудовали пищеблок, санузлы, была закуплена новая мебель, сантехника. За счет средств Нижнеуслонского сельского поселения появилась новая игровая площадка. Также благодаря ремонту удалось увеличить количество групп – появилась еще одна группа для детей ясельного возраста на 15 мест.

На открытие сада приехали глава района Марат Зиатдинов, начальник отдела образования района Людмила Абрамова, глава Нижнеуслонского сельского поселения Айдар Шайдуллин и другие. Воспитанники детсада продемонстрировали праздничную программу, а хозяева провели для гостей обзорную экскурсию по обновленному зданию.