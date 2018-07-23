Казань вошла в топ-5 городов по упоминанию в зарубежных СМИ по итогам чемпионата

О столице Татарстана за время ЧМ-2018 в иностранных медиа было опубликовано 26,1 тыс. статей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Казань заняла четвертое место по упоминанию в зарубежных СМИ среди городов, принявших чемпионат мира по футболу. Рейтинг городов составило аналитическое агентство «Смыслография».

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург (117,4 и 47,5 тыс. упоминаний соответственно). За время чемпионата в иностранных медиа было выпущено 26,1 тыс. публикаций о Казани.

При этом среди городов, в которых сыграно по шесть матчей, наибольший интерес иностранных СМИ привлекли Сочи и Казань (27,5 и 26,1 тыс. публикаций).

Доля упоминаний туристических брендов в общем массиве публикаций о каждом городе не превышает 4 процентов. В тройку лидеров вошли Красная площадь, Эрмитаж и Никольская улица. Казанский Кремль в зарубежных СМИ упоминался 237 раз.