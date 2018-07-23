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В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 15:00

Общество

Юнармейцы Татарстана признаны лучшими в России

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Фото: пресс-служба регионального отделения движения «Юнармия»

Сформированная в республике модель поддержки юнармейского движения рекомендована к тиражированию в регионах.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Деятельность Татарстанского регионального отделения «Юнармии», включающего 49 муниципальных штабов и 1112 отрядов общей численностью 17 тыс. человек, была признана лучшей в России. Об этом шла речь на III слете всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», который прошел в московском парке «Патриот», сообщает пресс-служба регионального отделения.

Сформированная в республике модель взаимодействия органов исполнительной власти по поддержке и развитию юнармейского движения, представленная в докладе заместителя министра образования и науки РТ Ларисы Сулимы, рекомендована к тиражированию в регионах.

Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в 2016 – 2018 годах региональному отделению выделено свыше 17 млн рублей на оснащение кабинетами «Юнармии» муниципальных штабов и образовательных организаций, приобретение формы и атрибутики, проведение различных мероприятий.

За вклад в создание и развитие юнармейского движения в Татарстане приказом министра обороны Сергея Шойгу медалью «Памяти Героев Отечества» награждена Лариса Сулима. Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков поблагодарил республику за работу и вручил медаль замглавы Минобрнауки РТ.

Наградой была отмечена ученица Болгарской средней школы № 1 Спасского района РТ Ангелина Бедова. Она стала обладателем знака «Юнармейской доблести» I степени.

Кроме того, штаб Татарстанского отделения «Юнармии» стал победителем конкурса среди штабов региональных отделений в Приволжском федеральном округе и получил соответствующий диплом.

Руководитель штаба «Юнармии» РТ Александр Бородин избран на слете членом главного штаба движения. Возглавил же главный штаб Герой России, летчик‐космонавт Роман Романенко. 

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