ЦИК получил документы на проведение референдума по пенсионной реформе

На референдум предлагается вынести один вопрос.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В России может пройти референдум по вопросу о пенсионной реформе. Соответствующие документы получил ЦИК России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря комиссии Майю Гришину.

В настоящий момент документы находятся в работе. ЦИК рассмотрит данный вопрос в соответствии с законодательством на заседании в течение 10 дней.

Документы в Мосгоризбирком подала инициативная группа представителей КПРФ. На референдум предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Чтобы провести референдум, инициативные подгруппы должны зарегистрироваться в избиркомах не менее половины регионов России.