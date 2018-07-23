Астрономы предупреждают о сильной магнитной буре 24 июля

Возможны незначительные сбои в энергетических системах и системах управления космическими аппаратами.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Завтра, 24 июля, на Земле ожидается магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

По прогнозу ученых, магнитная буря продлится с 6 часов утра до полудня (по московскому времени).

Астрофизическое явление такой силы может вызывать незначительные сбои в энергетических системах и системах управления космическими аппаратами, а также полярные сияния в высоких широтах.

Сама по себе такая магнитная буря является закономерным явлением, связанным с цикличностью солнечной активности, отмечают исследователи.