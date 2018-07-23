Из-за аварийного моста закрыто движение по автодороге Казань – Оренбург – Васькино Туйралы

Расстояние от села до ближайшего города – Бавлы – с перекрытием дороги увеличилось втрое.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Движение по автодороге Казань – Оренбург – Васькино Туйралы в Бавлинском районе РТ закрыто до 15 октября из-за ремонтных работ на аварийном мосту, который проходит через трассу на участке 0,2 км. Из-за временного перекрытия расстояние от села Васькино Туйралы до ближайшего города Бавлы увеличилось втрое: с 5 до 15 км.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения «Объездная г. Бавлы», Бавлы – Потапово – Тумбарла и дорога местного значения Васькино Туйралы – Потапово – Тумбарла, уточняют в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.