Красавица из Казани завоевала титул «Мисс Туризм России»

Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Камилла Хусаинова из Казани удостоена главного титула «Мисс Туризм России 2018». Финал Всероссийского конкурса красоты состоялся 22 июля в Чебоксарах, сообщают организаторы.

В проекте приняли участие 27 девушек – победительницы и финалистки городских, республиканских и областных конкурсов красоты. Каждая участница представляла уникальность и неповторимость своего региона.

20-летняя Камилла Хусаинова является обладательницей титула «Мисс Татарстан 2018», топ-20 Национального конкурса «Мисс Россия 2018» и победительницей международного конкурса Miss Aura International 2018. На предварительных этапах конкурса Камилла вошла в пятерку лучших в номинации «Лучший национальный костюм» и была удостоена титула «I Вице Мисс бикини России». Город Казань также представила София Рябцова (17 лет), финалистка конкурса «Мисс Татарстан 2018».

Участницы соревновались в четырех финальных выступлениях, рассказывали о национальных особенностях, известных людях, символах и знаменитых местах.

Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева, победительница конкурса «Мисс Татарстан 2017».

В этом году Камилла Хусаинова была удостоена главного титула и эксклюзивной короны, выполненной мастерами «Алмаз-холдинга». Красавица из Татарстана представит Россию на международном уровне.

Конкурс «Мисс Туризм России» является официальным отборочным туром на один из крупнейших международных проектов «Миcc Туризм Мира», а также Miss Bikini International, Miss Globe, Мiss Grand International и других.