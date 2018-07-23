Инцидент произошел сегодня утром на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод».

(Казань, 23 июля, Татар-информ). В Волгограде в результате взрыва газа на барже погибли три человека, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло сегодня около восьми часов утра на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». Во время ремонтных работ на барже произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате инцидента погибли три человека. Еще четверо пострадавших были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

