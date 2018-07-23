Путин и Назарбаев обсудили подготовку к Каспийскому саммиту

Президент Казахстана поздравил российского коллегу с успешным проведением мундиаля.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым подготовку к Каспийскому саммиту, который пройдет в Актау в августе, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня.

Назарбаев также поздравил Путина с успешным проведением мундиаля в России.