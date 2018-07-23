Киев может ограничить торговые операции с российскими портами в Черноморском бассейне.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Украина может ввести санкции в отношении черноморских портов России, что станет зеркальным ответом на «массовое задержание» украинских судов в Азовском море. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает RT со ссылкой на «Апостроф».

«По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам России в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов», — сказал Омелян.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Украине заявили о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов РФ.