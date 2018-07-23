Фестиваль «Многонациональная Россия» объединит все народы страны

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 4 августа в центре Москвы состоится большой фестиваль «Многонациональная Россия», который объединит все народы страны, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Организатором праздника является Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы. Глава ФАДН России Игорь Баринов отмечает, что каждый участник фестиваля сможет окунуться в мир творчества, этнических музыки и танцев.
Для гостей фестиваля выступят звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, откроются творческие мастерские. С утра будет работать фестивальный городок. В шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней – всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и гончарный круг для создания шедевров из керамики. Также пройдут мастер-классы по созданию тряпичных кукол.
Гости фестиваля смогут принять участие и в музыкальных флешмобах, национальных играх, конкурсах и забавах. С 14.00 на Пушкинской площади начнется многочасовой концерт, в котором выступят популярные певцы и группы.
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