Казань и Махачкалу связали прямым авиарейсом за шесть тысяч рублей

Продолжительность полета составит два с половиной часа.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казань и Махачкалу с 3 августа свяжет прямой авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Махачкала».

Переговоры о налаживании авиасообщения велись с 2016 года, а в феврале 2018-го было объявлено о том, что решение по рейсу принято.

Полеты будут совершаться по понедельникам и пятницам. Время в пути составит два с половиной часа, стоимость билета будет приблизительно равна 5,8 тыс. рублей.