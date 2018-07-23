Казанские каратисты взяли серебро и бронзу на IV летней Спартакиаде молодежи России

В настоящее время Татарстан занимает 9-е место в общекомандном зачете.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев) Спортсмены из Татарстана приняли участие в финальном этапе IV летней Спартакиады молодежи России. Финал одного из «зачетных» видов спорта — каратэ — проходил 21 июля в Пензе.

Серебро в копилку сборной Татарстана принесла Шишканова Алина в категории до 61 кг и Данилов Даниил в категории до 67 кг. Фатыхов Рустем стал обладателем бронзовой награды в категории до 84 кг. Еще одна татарстанская спортсменка Володина Ульяна остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 5-е место в категории до 55 кг. Все успешно выступившие каратисты тренируются в ДЮСШ «Ак Буре» у президента Федерации каратэ РТ (WKF) Искандера Шагина.

Напомним, IV летняя Спартакиада молодежи России проходит с 8 мая по 22 августа в 13 субъектах Российской Федерации. Соревнования проводятся по 44 видам спорта.

На сегодняшний день в общекомандном зачете Республика Татарстан занимает 9-е место. А всего в этом году за медали IV летней Спартакиады молодежи России поборются 12 тысяч спортсменов.