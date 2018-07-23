В Казани по федеральной программе отремонтировано почти 70 процентов дорог

Полностью отремонтированы девятнадцать улиц столицы Татарстана.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Казани в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» произведен ремонт 68,7 процента запланированных дорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Полностью отремонтированы 19 улиц Казани. В основном это улицы, по которым пролегали маршруты чемпионата мира по футболу. Завершен ремонт на улицах Петербургская, Нигматуллина, Сибгата Хакима и Деменьтьева, площади Тысячелетия, Ленинской дамбе, Аметьевской магистрали. Работы здесь были выполнены до начала мундиаля.

Сейчас ремонтные работы ведутся на 21 улице, в том числе на Воровского, Дубравной, Курчатова, Ломжинской, Олега Кошевого и других. Предстоит ремонт на Даурской, Искре, Шуртыгина, Академика Глушко, Вяземской, Рылеева, Петра Алексеева.