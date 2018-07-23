Татарстанцы стали чаще использовать мобильное приложение для получения госуслуг

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Жители Татарстана стали чаще использовать для получения госуслуг в электронном виде соответствующее мобильное приложение, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
Мобильное приложение «Услуги РТ», доступное на платформах iOS и Android, скачали уже 600 тыс. пользователей. С начала 2018 года татарстанцы воспользовались этим приложением 2,9 млн раз, что на 72 процента превышает результат аналогичного периода прошлого года.
О возрастании активности использования электронных сервисов для получения государственных и муниципальных услуг в республике говорят также цифры одновременного пребывания пользователей в режиме онлайн. В прошлом году этот показатель составлял около 300 пользователей, а в этом вырос до одновременного пребывания онлайн 1600 пользователей.
Среди 20 услуг, доступных в мобильном приложении, наиболее популярны проверка и оплата штрафов за нарушения правил дорожного движения, оплата услуг ЖКХ и детского сада, запись на прием к врачу, постановка в очередь в детский сад.
Среди нововведений Минсвязи упоминает электронную запись на прием в отделения МФЦ, центры занятости и социальной защиты, казанские отделения БТИ, Казанское межрегиональное представительство Госжилфонда при Президенте РТ и так далее.
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