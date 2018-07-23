Хорхе Кампос: В России можно провести еще один мундиаль

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Благодаря развитой инфраструктуре в России можно провести еще один чемпионат мира по футболу, заявил легендарный мексиканский футболист Хорхе Кампос в интервью «Известиям». В составе сборной Мексики он дважды выигрывал Кубок конфедераций, дважды Кубок КОНКАКАФ, а также занимал третье место в Кубке Южной Америки.
«Россия показала себя футбольной страной — чувствовалось, что прошедший месяц люди жили футболом. Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу», — сказал мексиканец, добавив, что очень впечатлен организацией мундиаля и гостеприимством россиян.
Он также отметил игру футболиста сборной России Александра Головина. По мнению Кампоса, Головин может быть лидером национальной сборной в ближайшие десять лет. «У него очень быстрое футбольное мышление, отличная скорость и техника», — подчеркнул мексиканский футболист.
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