Казань вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков ЧМ-2018

Жилье в столице Татарстана пользовалось большим спросом с первых дней мундиаля, но к концу турнира интерес упал почти на 65 процентов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Казань заняла третье место в рейтинге городов по спросу на краткосрочную аренду жилья во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают аналитики сайта Avito.

В первые дни мундиаля спрос на посуточную аренду квартир в столице РТ был чрезвычайно велик, но снизился к окончанию турнира на 64 процента. Одновременно с этим более чем на 20 процентов рухнули средние цены. Подобная ситуация наблюдалась также в Екатеринбурге и Волгограде, где зафиксировано снижение интереса к таким квартирам на 86 и 64 процента соответственно.

Самым популярным городом среди гостей ЧМ-2018 стал Санкт-Петербург. К концу мундиаля спрос на краткосрочную аренду жилья здесь взлетел более чем на 60 процентов. Услугой посуточной аренды недвижимости здесь воспользовалось 30 процентов всех любителей футбола. На втором месте оказался Нижний Новгород с показателем в 20 процентов.