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В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 13:45

Здоровье и среда

В поезде Казань – Санкт-Петербург домашние животные смогут путешествовать без хозяев

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Путешествовать без владельцев смогут собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, черепахи.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В фирменном поезде № 133 Казань – Санкт-Петербург появилась возможность перевозить домашних питомцев без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Животные будут располагаться в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить такую услугу стало возможно с 16 июля в специализированных багажных кассах. Стоимость билета составит от 730 рублей и выше в зависимости от дальности следования. Для покупки билета необходимо заполнить заявление и указать фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя. Животные принимаются в клетках.

Путешествовать таким образом смогут собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, черепахи. Желательно вместе с питомцем отправить сопроводительные документы, одну игрушку, поилку с водой, кормушку и корм, а также абсорбент для гигиены в клетке. За состоянием животного будут следить проводники поезда.

Вес клетки с животным не должен превышать 10 кг. Если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может доходить до 75 кг. По прибытии животное вручается получателю, указанному в заявлении, при предъявлении им паспорта.

Сервис пока работает в пилотном режиме в 13 поездах, включая фирменный поезд № 133/133 Казань – Санкт-Петербург.

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