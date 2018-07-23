В поезде Казань – Санкт-Петербург домашние животные смогут путешествовать без хозяев

Путешествовать без владельцев смогут собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, черепахи.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В фирменном поезде № 133 Казань – Санкт-Петербург появилась возможность перевозить домашних питомцев без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Животные будут располагаться в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить такую услугу стало возможно с 16 июля в специализированных багажных кассах. Стоимость билета составит от 730 рублей и выше в зависимости от дальности следования. Для покупки билета необходимо заполнить заявление и указать фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя. Животные принимаются в клетках.

Путешествовать таким образом смогут собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, черепахи. Желательно вместе с питомцем отправить сопроводительные документы, одну игрушку, поилку с водой, кормушку и корм, а также абсорбент для гигиены в клетке. За состоянием животного будут следить проводники поезда.

Вес клетки с животным не должен превышать 10 кг. Если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может доходить до 75 кг. По прибытии животное вручается получателю, указанному в заявлении, при предъявлении им паспорта.

Сервис пока работает в пилотном режиме в 13 поездах, включая фирменный поезд № 133/133 Казань – Санкт-Петербург.