42 процента выпускников девятых классов планируют продолжить обучение в профильных классах.

(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Результаты ОГЭ девятиклассников Челнов по четырем предметам лучше республиканских, сообщил начальник Управления образования и по делам молодежи исполкома города Винер Харисов.

По его словам, девятиклассники показали лучшие результаты на экзаменах по русскому языку, информатике, литературе, немецкому языку. По семи предметам итоги соответствуют общереспубликанским. А вот по обществознанию и биологии показатели ухудшились.

В итогах ОГЭ у семи школ (№ № 36, 57, 61, 75, 76, 84, 87) отсутствуют неудовлетворительные оценки. В девяти школах (№№ 78, 77, 76, 26, 61, 57, 36, 79, 84) средняя оценка была «4» и выше.

Проведенное среди выпускников девятых классов анкетирование показало, что 42 процента учащихся планируют продолжить обучение в профильных классах, остальные хотят поступать в учреждения среднего профессионального образования.