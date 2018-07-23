Названы главные причины смертности в XXI веке

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 71 процент смертей на Земле происходит от неинфекционных болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, рака и ВИЧ-инфекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения и экспертов-медиков.
По мнению главного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Московской области, эксперта Лиги здоровья нации Екатерины Ивановой, инфаркты и инсульты убивают больше всего людей. Задача медицины состоит в том, чтобы наращивать потенциал для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и восстановления после них.
Что же касается онкологических заболеваний, то председатель Российского общества клинической онкологии профессор Сергей Тюляндин выделил несколько причин увеличения числа заболевших. Среди них – улучшение методов диагностики и рост продолжительности жизни населения, так как с возрастом в геноме накапливаются мутации, которые запускают злокачественные процессы.
Немаловажную роль, по мнению эксперта, играют также уменьшение физической активности людей, ухудшение экологической обстановки и неправильное питание (излишняя калорийность пищи, недостаток еды растительного происхождения).
Полностью избавиться от рака как от проблемы, по словам Тюляндина, пока невозможно. Хотя в ближайшей перспективе врачи научатся лечить рак на разных стадиях и распознавать его раньше, чем сейчас, добавил он.
Более благоприятен прогноз по борьбе с ВИЧ-инфекцией, данный заведующим лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессором, доктором биологических наук Эдуардом Карамовым. Он заявил, что вакцины против ВИЧ, эффективные на 70 – 80 процентов, появятся уже в ближайшие 9 – 12 лет, а победить опасное заболевание можно будет к концу XXI столетия.
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