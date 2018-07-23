Владимир Леонов вошел в президентский кадровый резерв

Участники кадрового резерва Кремля соревновались в гонках на лодках по Гребному каналу в Москве.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вошел во второй набор программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС. Список участников опубликовал РБК.

Для «резервистов» 21 июля были организованы курсы по тимбилдингу. Участники вместе делали физзарядку и соревновались в гонках на лодках по Гребному каналу в Москве. После соревнований управленцы слушали лекцию о здоровом образе жизни и дегустировали плов.

Всего во втором потоке программы принимают участие 79 человек, в том числе финалисты конкурса «Лидеры России», федеральные и региональные чиновники, предприниматели и общественники.

В первом потоке программы, куратором которой выступает Кремль, участвовал экс-министр экономики РТ Артем Здунов, в настоящее время занимающий должность Премьер-министра Дагестана. Участники прошлого потока также участвовали в командообразующих мероприятиях, среди которых были прыжки со скалы в Сочи, тренинги с парашютами и по взаимодействию с БТР.