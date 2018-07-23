ПАО «АКИБАНК» проводит акцию «Вернем проценты по кредиту!»

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 25 ноября 2018 года ПАО «АКИБАНК» исполнится 25 лет. В преддверии дня рождения банк подготовил для своих клиентов подарки. Один из них – акция «Вернем проценты по кредиту!».
Оформившие потребительский кредит в ПАО «АКИБАНК» с 4 июня по 1 ноября 2018 года получат возможность вернуть часть уплаченных процентов по кредиту.
Стать участником акции просто: нужно заполнить заявку на кредит в офисах банка, в терминалах самообслуживания, на сайте банка или в интернет-банке, получить кредит и не допускать просрочки платежей по кредиту.
Победители акции будут определены до 25 ноября 2018 года. «Не упустите свой шанс, оформите кредит в АКИБАНКе!» – советует кредитная организация.
Срок проведения акции – с 13 июня 2018 года по 14 декабря 2018 года включительно. Период оформления кредита в рамках акции – с 4 июня 2018 года по 1 ноября 2018 года. Организатор акции – ПАО «АКИБАНК». Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения читайте на сайте банка – www.akibank.ru/chastnym-licam/kredity/potrebitelskiekredity/event. Количество призов ограничено.
Лицензия ЦБ РФ № 2587. ПАО «АКИБАНК».
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