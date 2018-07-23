В Набережных Челнах обустроят заезд в 50-й комплекс с проспекта Яшьлек

Продолжится ремонт внутриквартальных дорог во 2-м, 4-м, 5-м, 6-м комплексах Нового города и во дворах 5-го, 6-го, 7-го комплексов поселка ГЭС.

(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах многолетний конфликт по поводу отсутствия заезда с проспекта Яшьлек в 50-й микрорайон завершился победой жителей. Заезд будет построен этим летом, сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиль Киямов.

Впервые недовольство отсутствием заезда жители 50-го комплекса высказали сразу же после реконструкции проспекта. «Чтобы попасть в собственный микрорайон, теперь надо делать большой крюк. Здесь живут камазовцы, каждый из которых, по вашему же уверению, кормит семь горожан. Зачем издеваться над ними? Сделайте нормальный заезд, пожалуйста!» – писали в социальных сетях горожане. Жаловались на дорожные изменения и владельцы коммерческих точек. По их словам, неудобная логистика отпугивает покупателей.

Однако представители исполкома и ГИБДД отвечали, что реконструкция проспекта проведена согласно утвержденному проекту. Заезды в неположенных местах были ликвидированы, поскольку они являлись местами концентрации ДТП.

Аварийность в этой части города действительно снизилась, но жители так и не смирились с тем, что им приходится чуть ли не целый километр ехать до заезда.

И вот стало известно, что многолетняя проблема этим летом будет решена. Исполком нашел техническую возможность обустроить заезд в 50-й комплекс со стороны проспекта Яшьлек. Работы будут проведены за счет муниципального дорожного фонда.

«Также за счет средств муниципального дорожного фонда планируется выполнить ремонт дорожно-уличной сети в 17А микрорайоне с обустройством пешеходных тротуаров и уширением автомобильных дорог. Продолжится ремонт внутриквартальных дорог во 2-м, 4-м, 5-м, 6-м комплексах Нового города и во дворах 5-го, 6-го, 7-го комплексов поселка ГЭС», – добавил Киямов.