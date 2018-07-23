В Казани до 15 августа перекроют улицу Назиба Жиганова

Движение на участке от кольца IKEA до проспекта Альберта Камалеева будет ограничено из-за работ по благоустройству территории.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Казани до 15 августа временно перекроют движение по улице Назиба Жиганова, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Движение на участке от кольца IKEA до проспекта Альберта Камалеева будет ограничено с 24 июля. Перекрытие улицы связано с проведением работ по благоустройству территории.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в татарстанской столице в августе ограничат движение автомобилей на улице Даурская. Ограничение движения вызвано прокладкой теплотрассы к жилому комплексу.