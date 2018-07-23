Жителей Нижнекамска призывают голосовать за репертуар для open-air кинотеатра

На данный момент 30 процентов опрошенных хотят посмотреть зарубежное кино, на втором месте – мультфильмы, на третьем – легенды советского экрана.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Управление культуры предлагает жителям Нижнекамска самим выбрать фильмы для просмотра в open-air кинотеатре, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Летними показами под открытым небом в общественном пространстве Нижнекамска занимается центральная библиотека. Кинопоказы проходят каждую неделю в течение всего лета. В репертуаре демонстрируются как семейные фильмы, так и детское кино. Юные нижнекамцы смотрят фильмы и мультики в особо комфортных условиях – на мягких пуфиках с плюшевыми игрушками.



На данный момент более 30 процентов опрошенных хотят посмотреть зарубежное кино, на втором месте – мультфильмы, на третьем – легенды советского экрана.

Зрители высказывают пожелания посмотреть «Хатико», советский фильм «Берегите женщин» и любой фильм производства Disney. Проголосовать можно на официальной странице «ВКонтакте».