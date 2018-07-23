Медведев раскритиковал работу чиновников СКФО

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии раскритиковал работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
Критика была вызвана проблемами развития топливно-энергетического комплекса в регионе. По словам Премьера, в прошлом году регионы СКФО оплатили менее 85 процентов потребленного газа, общая задолженность выросла на 13 млрд рублей. На 3,5 млрд рублей выросли долги за электроэнергию. При этом в текущем году ситуация фактически не изменилась, задолженность продолжает расти.
При этом Медведев выразил надежду на позитивный эффект кадрового обновления. Он напомнил, что округ теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, профильным министерством руководит Сергей Чеботарев, а новым полномочным представителем Президента в СКФО стал Александр Матовников.
По итогам совещания глава Правительства принял ряд решений. Они предусматривают погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети» и ПАО «Газпром» в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых сопоставима с размером задолженности.
Будет разработана программа модернизации газораспределительных и электрических сетей, в том числе за счет погашения задолженности. Федеральной антимонопольной службе поручно проверить тарифы ЖКХ Северо-Кавказского федерального округа.
По словам Дмитрия Медведева, для всех регионов крайне важно погасить долги за услуги ЖКХ еще до наступления нового отопительного сезона.
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