Кучер королевы Нидерландов приобрел у челнинских мастеров две кареты

Мастера из Автограда специализируются на разработке и реставрации конных экипажей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Официальный кучер королевы Нидерландов Армандо Флут купил у челнинских мастеров из фирмы «Каретный дворъ» две кареты, пишут «Вести КАМАЗа».



Мастера из Автограда специализируются на разработке и реставрации конных экипажей – свадебных карет, фаэтонов, двуколок, саней и других предметов. Изделия челнинцев хорошо знают в России и странах СНГ. Теперь же они впервые за 17 лет вышли на мировой уровень.





Руководитель фирмы Эдуард Сахбиев рассказал, что его компания изготовила уже более 400 экипажей. Карета «Лилия пони», изготовленная для голландского двора, предназначена для маленьких лошадей. Флут сделал первый заказ у челнинцев три года назад, а сейчас попросил изготовить еще одну аналогичную модель.

Каждая карета стоит 500 тыс. рублей, мастера тратят на изготовление полтора месяца работы. Мини-экипаж весит около 400 кг.