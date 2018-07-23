«Камдорстрой» признали виновным в картельном сговоре при строительстве аэропортов

Сговор касался конкурса на вторую очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево» и ряда других конкурсов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Набережночелнинскую компанию «Трест "Камдорстрой "» и московское предприятие «Трансстроймеханизация» признали виновными в картельном сговоре, сообщает пресс-служба ФАС.

Картель действовал во время конкурсов на вторую очередь реконструкции московского аэропорта «Шереметьево», второй этап строительства нижегородского аэропорта «Стригино» и реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Также сговор касался конкурсов на покрытие взлетно-посадочной полосы в аэропортах Воронежа и Волгограда, модернизацию аэропорта в Южно-Сахалинске.

По данным ведомства, общая сумма конкурсов составила 24,7 млрд рублей. В сообщении Федеральной антимонопольной службы указано, что обе компании признались в организации картельного сговора.

ЗАО «Трест "Камдорстрой"» является «подрядчиком по дорожному и аэродромному строительству». Компания занималась реконструкцией аэропортов Казани, Красноярска, Нижнекамска и других городов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что директор компании «Камдорстрой» утаил от налоговой службы свыше 80 млн рублей.