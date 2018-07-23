В Челнах из-за невнимательности родителей пострадали несколько детей

Все инциденты произошли за минувшие выходные в разных районах города.

(Казань, 23 июля, Татар-информ). В Набережных Челнах за выходные дни было зафиксировано несколько случаев, где из-за невнимательности родителей пострадали дети, сообщают «Челнинские известия».

Так, пока мать припарковывала автомобиль у торгового центра на проспекте Автозаводский, ее семимесячная дочь выпала из автокресла. Девочку доставили в БСМП с подозрением на черепно-мозговую травму.

В травпункт также поступил 8-летний мальчик с подозрением на закрытый перелом руки. Ребенок прыгал на батуте в торговом центре на проспекте Московский. После рентгена ему наложили гипс и отпустили домой.

Еще одного мальчика доставили в больницу с подозрением на отравление. Трехлетний ребенок находился на кухне один, взобрался на стул, взял лекарства и съел четыре таблетки. Заметившая это мать, немедленно вызвала медиков. Врачи оказали мальчику первую помощь.