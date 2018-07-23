Кафе «ПАБ» на проспекте Победы закрыли из-за проблем с вентиляцией

Проверка специалистов Роспотребнадзора показала несоответствие вентиляционной системы требованиям санитарных норм.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Казанское кафе «ПАБ» на проспекте Победы закрыто Управлением Роспотребнадзора по РТ на 60 суток из-за несоответствия вентиляционной системы требованиям санитарных норм.

По данным пресс-службы надзорного органа, деятельность заведения общепита, расположенного на первом этаже жилого дома № 100, создавала неудобства для местных жителей.

Экспертиза установила, что в настоящее время вытяжная система вентиляции кафе выведена в общедомовой подвал и заканчивается там. При этом, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, система вытяжной вентиляции организаций общепита должна быть оборудована отдельно от системы вентиляции жилых зданий.

Кафе будет находиться на контроле специалистов ведомства вплоть до устранения нарушений.