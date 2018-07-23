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Татар-информ

23 июля 2018, 17:26

Общество

На ремонт школ и детсадов в Заинском районе выделили восемь миллионов рублей

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Фото: zainsk-inform.ru

В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В преддверии нового учебного года на ремонтные работы из бюджета Заинского района РТ выделено более 8 млн рублей. В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах, а также в 12 детских садах, сообщает «Заинск-информ».

В школе № 1 отремонтируют пожарное ограждение крыши и обновят покрытие пола. По словам директора школы Марата Мухаметханова, строители отремонтируют кабинеты начальных классов, физики, химии, где проведут канализационные сети и установят умывальники для гигиены и организации опытов. Станет светлее и в спортзале, где обновят светильники и установят энергосберегающие лампы. Продолжится благоустройство спортивной площадки на территории школы – строители установят подпорные стенки к корту.

В этом же году решится и острая проблема педагогов, учеников и родителей школы села Бегишево. Раньше в этом учебном заведении не было столовой, поэтому приходилось ходить в соседнее здание, тратя время на переодевание школьников – на это не хватало даже большой перемены.

Директор Бегишевской школы Ильдар Зиатдинов пояснил, что под будущую столовую и кухню в здании школы выделили два просторных кабинета, куда проведут необходимые коммуникации – водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электричество. Здесь также сделают косметический ремонт, а вот оборудование останется прежним – по словам директора, оно в порядке.

Из дошкольных учреждений самые масштабные работы ведутся в детсаду «Алтынчэч». В рамках республиканской программы на капремонт в дошкольном учреждении выделено 24 млн рублей. В саду сделают скатную крышу, утеплят и обошьют плиткой фасад, приведут в порядок пожарные лестницы, полностью поменяют все коммуникации, выполнят косметический ремонт в помещении. А на муниципальные средства отремонтируют уличные веранды и приобретут малые архитектурные формы.

Ждет капитального ремонта и детский сад «Дружная семейка». Совсем скоро начнутся работы по укреплению здания и установке вентиляционной системы.

Ремонтные работы в учебных заведениях планируется провести в течение этого года.

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