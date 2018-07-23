На ремонт школ и детсадов в Заинском районе выделили восемь миллионов рублей

Рекомендуем
Фото: zainsk-inform.ru
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В преддверии нового учебного года на ремонтные работы из бюджета Заинского района РТ выделено более 8 млн рублей. В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах, а также в 12 детских садах, сообщает «Заинск-информ».
В школе № 1 отремонтируют пожарное ограждение крыши и обновят покрытие пола. По словам директора школы Марата Мухаметханова, строители отремонтируют кабинеты начальных классов, физики, химии, где проведут канализационные сети и установят умывальники для гигиены и организации опытов. Станет светлее и в спортзале, где обновят светильники и установят энергосберегающие лампы. Продолжится благоустройство спортивной площадки на территории школы – строители установят подпорные стенки к корту.
В этом же году решится и острая проблема педагогов, учеников и родителей школы села Бегишево. Раньше в этом учебном заведении не было столовой, поэтому приходилось ходить в соседнее здание, тратя время на переодевание школьников – на это не хватало даже большой перемены.
Директор Бегишевской школы Ильдар Зиатдинов пояснил, что под будущую столовую и кухню в здании школы выделили два просторных кабинета, куда проведут необходимые коммуникации – водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электричество. Здесь также сделают косметический ремонт, а вот оборудование останется прежним – по словам директора, оно в порядке.
Из дошкольных учреждений самые масштабные работы ведутся в детсаду «Алтынчэч». В рамках республиканской программы на капремонт в дошкольном учреждении выделено 24 млн рублей. В саду сделают скатную крышу, утеплят и обошьют плиткой фасад, приведут в порядок пожарные лестницы, полностью поменяют все коммуникации, выполнят косметический ремонт в помещении. А на муниципальные средства отремонтируют уличные веранды и приобретут малые архитектурные формы.
Ждет капитального ремонта и детский сад «Дружная семейка». Совсем скоро начнутся работы по укреплению здания и установке вентиляционной системы.
Ремонтные работы в учебных заведениях планируется провести в течение этого года.
Следующая новость
Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.
С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.
Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.
Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.
В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.
В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.
Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.
До 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации.
Помощник прокурора Казани Руслан Габитов покорил горную вершину и поднял на горе флаг прокуратуры РФ.
До 10 сентября школьники, студенты, педагоги вузов и ссузов республики могут подать заявку по одному из трех конкурсных направлений.
Авария произошла сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана.
О столице Татарстана за время ЧМ-2018 в иностранных медиа было опубликовано 26,1 тыс. статей.
АГК-2 и Атомэнергомаш заключили контракт на изготовление основного длинноциклового оборудования для мусоросжигательного завода в Казани.
Одним из первых приступил к уборке зерновых Заинский район РТ.
Аргентинский нападающий был на курорте инкогнито.
Первый матч нового сезона «Рубин» проведет 29 июля против «Краснодара».
На реконструкцию здания было выделено 12,1 млн рублей из республиканского бюджета и 1 млн рублей – из районного.
Военачальник удостоен награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.
Сформированная в республике модель поддержки юнармейского движения рекомендована к тиражированию в регионах.