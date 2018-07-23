В Альметьевске инспекторы ДПС помогли роженице вовремя прибыть в роддом

После родов полицейские навестили супружескую пару, поздравили их с первенцем и подарили автокресло.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске инспекторы ДПС вовремя доставили беременную женщину до роддома, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью 16 июля на улице Ленина мужчина сообщил сотрудникам ГИБДД, что супруга в салоне его авто вот-вот родит.

Инспектор отдельного взвода ДПС Линар Бадыков и его напарник Родион Гавричичев немедленно переместили женщину в служебный автомобиль и помчались с сиренами в роддом. Полицейские прибыли в медучреждение вовремя. В тот же день на свет появился мальчик.

Сегодня автоинспекторы приехали и на выписку новорожденного. Полицейские поздравили супружескую пару с первенцем и подарили им детское автокресло, которое обеспечит безопасность юного пассажира в авто.