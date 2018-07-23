В Набережных Челнах проспект 40 лет Победы реконструирован на 23 процента

В рамках капремонта в Автограде обновят 10 километров дорог и построят 7,5 километра тротуаров.

(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах реконструкция проспекта 40 лет Победы выполнена на 23 процента. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиль Киямов.

Капремонт проспекта 40 лет Победы в Челнах должен стать главным событием года. Проспект планируется продлить до улицы Абсалямова. Цена вопроса – 840 млн рублей, львиная доля которых, 600 млн, выделяется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Генеральным подрядчиком выступает ЗАО «Трест Камдорстрой». Работы должны быть выполнены до 8 октября.

Всего в рамках капремонта обновят 10 км дорог и построят 7,5 км тротуаров, обустроят 25 остановок с заездными карманами, установят 75 светофоров.

Выслушав доклад о ходе капремонта, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил ускорить работы, но не в ущерб их качеству.