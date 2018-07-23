Песошин: Празднование 75-летия начала добычи нефти в Татарстане должно охватить все нефтяные районы

Участники совещания в Доме Правительства РТ обсудили формат праздничных мероприятий и их финансирование.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Празднование 75-летия с начала промышленной разработки месторождений нефти в Татарстане должно охватить все нефтяные районы республики, его должны ощутить все нефтяники и связанные с отраслью люди. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании по подготовке праздника, прошедшем в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба главы республики.

Указ о праздновании 75-летия с начала добычи нефти в День работников нефтяной и газовой промышленности, который традиционно отмечается в первое воскресенье сентября, подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов 16 марта этого года. Тогда же был создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования.

Речь на совещании шла о формате основных праздничных мероприятий, которые будут организованы в Альметьевске, а также о том, как будет организовано празднование в других нефтедобывающих районах. Кроме того, были затронуты объемы и источники финансирования праздничных мероприятий, другие организационные вопросы.

Проект плана основных мероприятий уже разработан, доложил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Участвовавший же в совещании по видеоконференцсвязи генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов заметил, что компания должна открыть ряд социальных объектов и что открытие также будет приурочено к празднованию.

Алексей Песошин поручил в течение недели отработать оперативные вопросы и провести очередное совещание для уточнения и дальнейшего обсуждения общей программы празднования.